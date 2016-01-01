"Україна буде європейською, сильною, єдиною!": Порошенко привітав українців з Новим роком

Відповідний текст привітання розміщений на сайті глави держави.

"Дорогі, рідні українці! П’ятнадцятий рік ХХІ століття відходить в історію. Ми вистояли й зберегли країну. Стали не лише старшими, але й мудрішими та сильнішими… А головне – ще більш єдиними як народ, Український народ. І як ніколи сильно відчуваємо плече один одного, биття сердець і навіть хід думок. Мир і спокій, свобода і незалежність, добробут та єдність – ось головні прагнення кожного українця", - йдеться у привітанні Порошенка.

Зокрема, у своєму відеопривітанні президент згадав і бійців АТО.

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"І за те, що сьогоднішнє свято стало можливим, уклонімося насамперед славним українським воїнам. Тим, хто зараз не за теплим святковим столом, а в холодному зимовому окопі. Хто не з келихом у руці, а з автоматом напоготові. Героям – слава! Якщо спільними зусиллями наших Збройних Сил, волонтерів, працівників «оборонки», дипломатів і міжнародних партнерів унеможливимо повномасштабний наступ Росії…; коли не дамо зовнішньому ворогу підірвати нас зсередини політичними чварами, то наступного року кожний з нас зможе сказати: найгірше – позаду", - наголосив глава держави.

Також Порошенко нагадав про доленосне рішення ЄС: "І символічно, що саме напередодні свят ми вибороли кілька важливих рішень Євросоюзу. Наступного року впаде паперова завіса між Україною та Євросоюзом. Громадяни нашої держави зможуть вільно відвідувати Європу як у справах, так і для відпочинку, гуманітарного обміну. Рух цією дорогою обов’язково має бути двостороннім. Об'єднання з Європою потребує подолання корупції. Всі передумови для такої боротьби ми вже забезпечили. Відкрили принципово нові й політично незалежні антикорупційні органи. До них за конкурсом прийшли люди з новими цінностями. Прийшли, щоб працювати під пильним наглядом громадянського суспільства…"

Порошенко зазначив, що з першого січня починає діяти поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі з Євросоюзом.

"За кілька років ми компенсуємо колосальні збитки, яких завдала Україні Росія. Адже закриття Москвою ринків для українських товарів і українських виробників, потужна економічна агресія – ще одна складова гібридної війни проти нас" - заявив очільник держави.

"Дорогі українці!

У майбутнє ми дивимося з надією та оптимізмом.

Я бажаю, щоб в здоров’ю,

В мирі, з братньою любов’ю,

Відтепер ішов нам час.

Щирій праці Бог поможе!

Дай вам Боже все, що гоже!

Ці слова Івана Франка не залишають сумніву, що все у нас буде добре!

Україна буде європейською, сильною, єдиною!

З Новим роком!

Миру, щастя й достатку!

Слава Україні!" - підсумував президент.