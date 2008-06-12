Тимошенко знову поставить у Раді кадрове питання

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сподівається, що нове керівництво Антимонопольного комітету України буде призначено наступного тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні журналістам на прес-конференції в Запорізькій області.

«Я думаю, що, можливо, наступного тижня буде поставлено на голосування це питання», - наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня Верховна Рада України звільнила голову Антимонопольного комітету України Олексія КОСТУСЄВА, обраного народним депутатом за списком Партії регіонів на дострокових виборах 30 вересня 2007 року.