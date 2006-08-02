На дострокові вибори “Наша Україна” піде одним блоком з БЮТ

Народний депутат з "Нашої України" Давид ЖВАНІЯ заявляє, що у разі проведення дострокових парламентських виборів політична сила, яку він представляє, швидше за все піде одним блоком з БЮТ.

Про це, як повідомляє “Українська правда”,Д.ЖВАНІЯ сказав журналістам.

"Переговори про це ведуться давно, коли стало зрозуміло, що почалася парламентська криза", - сказав він.

При цьому він додав: "Ми підемо єдиним списком, щоб була перемога і цей блок набрав більшість мандатів".

Д.ЖВАНІЯ також припустив, що першим номером цього списку може стати Віктор ЮЩЕНКО або Юлія ТИМОШЕНКО.

За словами Д.ЖВАНІЇ, після виступу голови Верховної Ради Олександра МОРОЗА на екстренному засіданні парламенту стало очевидно, що будуть дострокові вибори.