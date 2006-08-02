Ющенко проводить зустріч з Януковичем і запросив Мороза

Президент України Віктор ЮЩЕНКО запросив спікера парламенту Олександра МОРОЗА на зустріч до Секретаріату Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у Верховній Раді України повідомив лідер парламентської фракції СПУ Василь ЦУШКО.

За його словами, О.МОРОЗ телефоном отримав запрошення від президента приїхати до Секретаріату. До цього в Секретаріаті тривала двостороння зустріч В.ЮЩЕНКА з лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, тепер до них приєднається і спікер парламенту О.МОРОЗ.