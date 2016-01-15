Держдеп США назвав ціль зустрічі Нуланд з радником Путіна
Зустріч помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Вікторії Нуланд з радником президента Росії Владиславом Сурковим спрямована на забезпечення повного виконання Мінських угод.
При цьому вона скоординована з іншими учасниками «нормандського формату» - Україною, Німеччиною і Францією.
Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі речника державного департаменту США Джон Кірбі.
Зазначається, що у доповненні до зустрічі державного секретаря США Джона Керрі з президентом РФ Володимиром Путіним та міністром закордонних справ Сергієм Лавровим 15 грудня 2015 року, сьогодні помічник держсекретаря у справах Європи та Євразії Нуланд зустрічається з радником президента Росії Сурковим в Калінінграді з метою обговорити ситуацію на сході України, а також необхідність повної імплементації Мінських угод.
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За словами представника Держдепу, ця зустріч є частиною постійних зусиль США співпрацювати з Росією, щоб забезпечити повне виконання Мінських угод, в тісній координації з іншими країнами «нормандського формату» - Україною, Німеччиною та Францією.
Нагадаємо, низка ЗМІ повідомляла про те, що сьогодні у Калінінграді може відбутися зустріч заступника держсекретаря США Нуланд і помічника президента РФ Суркова.