Нуланд може зустрітися з кремлівським куратором бойовиків Сурковим - ЗМІ

Ключовою темою намічених переговорів має стати реалізація Комплексу заходів по виконанню Мінських угод з врегулювання на Донбасі. За рік з 13 його положень повністю не виконано жодне, пише Комерсант.

Відзначається, що Калінінград в якості місця консультацій вибрано не випадково: з вчорашнього дня Нуланд знаходиться у литовському Тракаї, де в ході форуму "Снігова зустріч" обговорюються проблеми євроатлантичної безпеки. Приїхати в Литву Сурков не може — він знаходиться в списку санкцій ЄС.

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Нагадаємо, ватажок бойовиків ДНР Олександр Захарченко заявив, що Сурков допомагав бойовикам з самого початку війни на Донбасі.

"Хотів би відзначити одну людину. З перших днів гострої кризи, яка була на нашій землі, з перших годин, з перших хвилин, він усім серцем вболівав за наш народ, допомагав по всіляких питаннях, які виникали. Вони може спочатку були наївними дитячими. Хотів би сказати спасибі помічнику президента РФ Владиславу Юрійовичу Суркову - це та людина, з якою ми спілкуємося з фундаментальних і навіть не фундаментальних питань", - заявив Захарченко.

Як повідомляв УНІАН, раніше представник РФ в Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на сході України Борис Гризлов під час візиту в Київ привозив пропозиції Кремля щодо завершення війни на Донбасі.