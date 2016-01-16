Україна готова до "вибуху" і непокори - Кравчук

Таку думку в ефірі телеканалу "112 Україна" висловив колишній президент України Леонід Кравчук.

"За роки незалежності у нас не було втрат своєї території, ніколи не була порушена територіальна цілісність, не було війни і не було такого зубожіння. Жили небагато завжди, бідно, я не кажу, що колись жили заможно. Але якщо за один або півтора роки рівень життя в Україні впав удвічі (так статистика пише), то це вже важко. Україна готова до вибуху. Готова до вибуху і непокори. Про це свідчать і спостереження", - заявив Кравчук.

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Щоб уникнути "вибухів" в суспільстві Кравчук рекомендував чинній владі поспілкуватися з населенням усіх регіонів і відповісти на його питання.

"Настільки неорганізована ця система управління і влади, що дуже важко щось зробити. Я скажу вам одне, найважливіше. Якщо народ не має довіри до влади, якщо народ не підтримує владу - владі діяти надзвичайно важко. Як подолати цей бар'єр між владою і народом? Звернутися до народу, безпосередньо. Повторюю, не розповідати через ЗМІ, інтерв'ю, яскраві виступи, а до народу, безпосередньо. Скажімо, зібрати в палаці "Україна" представників народу з усіх регіонів і прийти туди поспілкуватися з людьми. Так, буде важко. Поставлять дуже складні питання. А який вихід?", – зазначив Кравчук.

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Нагадаємо, пріоритетом 2016 року президент України Петро Порошенко назвав встановлення миру та повернення в Україну Донбасу. Раніше представники влади обіцяли, що 2016 рік буде "роком зростання української економіки".