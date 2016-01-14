Президент не відкидає, що під час виборів на Донбасі залучать міжнародні сили забезпечення правопорядку
17:11, 14 січня 2016Політика
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Президент України Петро Порошенко не відкидає використання міжнародних сил забезпечення правопорядку на Донбасі до виборів.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на своїй першій у 2016 році прес-конференції.
"Я не відкидаю, що для забезпечення безпеки, особливо до виборів, доведеться використовувати міжнародні сили забезпечення правопорядку", - сказав він.
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За його словами, це може бути або CSDP mission ЄС, або поліцейські сили ОБСЄ.
"Ми дуже ретельно розраховуємо всі наші подальші кроки", - сказав він.
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