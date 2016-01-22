"Самопоміч" хоче переписати коаліційну угоду, але не виходити з коаліції

Про це лідер фракції Олег Березюк заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

За його словами, рішення відкликати з уряду міністра аграрної політики Олексія Павленка є "інструментом, щоб запросити партнерів по коаліції до серйозного політичного діалогу".

"Ми пішли на цей політичний, абсолютно конституційний крок - проголошення відкликання нашого міністра для того, щоб сіли разом, не виходячи з коаліції, підкреслюю (ми хочемо і будемо працювати на розвиток держави і вважаємо коаліцію основним інструментом на сьогоднішній день цього розвитку)... сісти разом, переписати коаліційну угоду в частині відповідальностей, організаційних відповідальностей в тому числі, і рухатися далі в розвитку держави", - заявив Березюк.

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"Якщо коаліція і парламент розуміють, що довіра людей залежить від їх якісних і конкретних дій, то коаліція збереться якнайшвидше, продискутує це питання в прозорий спосіб і прийме відповідні рішення. Вважаю і політична сила так вважає, що цей уряд, на сьогоднішній день, виконав своє завдання, треба рухатися далі", - зазначив глава фракції.

На його думку, звітом уряду де-факто є бюджет, а "цей державний іспит з прийняттям державного бюджету уряд, на жаль, не склав".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні "Самопоміч" заявила, що пропонує обрати новий уряд і відкликає зі складу Кабміну свого представника - міністра аграрної політики і продовольства Олексія Павленка.