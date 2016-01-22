"Самопоміч" відкликає свого міністра з Кабміну Яценюка
У фракції "Самопоміч" вирішили відкликати міністра АПК Олексія Павленка з Кабміну.
Про це "Самопоміч" повідомила на своїй сторінці у Facebook.
Крім відкликання свого міністра, у фракції запропонували іншим партіям, які сформували парламентську коаліцію, створити нову коаліційну угоду та ефективний уряд.
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"Ми не маємо наміру своєю присутністю у такому уряді легітимізувати його подальше існування", - йдеться у повідомленні "Самопомочі".
Шановні громадяни!Українська влада перебуває в глибокій, системній кризі і цей стан є на сьогодні питанням національно...Опубликовано Об'єднання "Самопоміч" 22 января 2016 г.
Вчора УНІАН повідомляв, що у БПП вважають, кільком міністрам Кабміну Арсенія Яценюка, зокрема, главі МВС Арсену Авакову і віце-прем'єру, міністру культури В'ячеславу Кириленку, загрожують відставки.