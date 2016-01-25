Європарламент виступив за розгортання миротворчої місії ЄС на Донбасі – Порошенко

Про це президент України Петро Порошенко повідомив сьогодні в інтерв’ю українським телеканалам.

«Незважаючи на те, що росіяни дуже сподівались, що нібито проблеми біженців, проблеми внутрішньополітичні сьогодні будуть відволікати увагу від України, минулий тиждень внаслідок нашої роботи пройшов під знаком України», - заявив він.

«Питання щодо України було винесено та блискуче проведено на сесії Європарламенту, і було прийнято два надзвичайно важливі рішення: 1. Потужна підтримка прискорення надання Україні безвізового режиму. 2. Підтримка Європарламентом безпекового компоненту в присутності представників ЄС для забезпечення безпеки на Донбасі. Це надзвичайно важливе рішення», - наголосив Порошенко.

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Також, Петро Порошенко висловив переконання, що безпеку під час виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу мають забезпечити або миротворчі сили ЄС, або поліцейський контингент ОБСЄ.

«Якщо ми виходимо на підготовку до виборів (на окупованому Донбасі – УНІАН), нам треба організувати важливі речі: безпека під час виборів, в тому числі це має забезпечити міжнародний компонент, про який ми говорили щодо рішення Європарламенту (щодо розгортання миротворчих сил ЄС – УНІАН), або поліцейський контингент ОБСЄ, який повинен надійти та забезпечити цю безпеку», - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, 21 січня Європарламент ухвалив резолюцію, в якій серед іншого сказано, що «(ЄП) погоджується, що як тільки дозволить ситуація і як частина повного виконання Мінських домовленостей, сторонам конфлікту повинна бути запропонована під проводом ЄС місія в рамках спільної політики безпеки та оборони (CSDP) для надання допомоги в таких завданнях як розмінування, підготовка до місцевих виборів та забезпечення вільного доступу гуманітарним організаціям».