РНБО доручила Кабміну доопрацювати оборонне замовлення на цей рік до 5 лютого

Як поінформували УНІАН у прес-службі РНБО, безпекове відомство розглянуло державне оборонне замовлення на 2016 рік.

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"РНБО доручила уряду забезпечити доопрацювання та затвердження до 5 лютого 2016 року постанови Кабінету міністрів "Про державне оборонне замовлення на 2016 рік" з урахуванням видатків, передбачених бюджетом на поточний рік", - наголошується у повідомленні.

Окрім того, сказано, що уряду доручено завершити розробку та затвердити до 29 лютого "Державну цільову оборонну програму розвитку озброєння та військової техніки на період до 2020 року" та "Державну програму реформування та розвитку ОПК на період до 2020 року2.