Ляшко висловив готовність бути прем’єр-міністром
01:12, 26 січня 2016Політика
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Лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що готовий очолити український уряд.
Ляшко готовий бути прем’єр-міністром / Фото УНІАН
Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV, передає Українська правда.
"Сьогодні всі обговорюють прізвища міністрів. Хто будуть прем’єр-міністри, хто будуть міністри, кого на кого поміняти. Та це профанація! Це все відволікання уваги! Попитайте людей: яка їм різниця, яке прізвище в міністра чи прем’єра. Їх цікавлять інші питання…", - сказав Ляшко.
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На запитання ведучого програми "Тобто ви готові, щоб Арсеній Яценюк залишався прем’єр-міністром?" політик відповів: "Я готовий бути прем’єр-міністром. І в нас є програма дій, яку ми пропонуємо чітко, це нова економічна політика".
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