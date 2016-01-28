Президент проти дострокових виборів парламенту – Кононенко

Про це в кулуарах Верховної Ради повідомив журналістам перший заступник голови парламентської фракції «Блок Петра Порошенка» Ігор Кононенко, повідомляє прес-служба БПП.

Він також зазначив, що вчора під час зустрічі з представниками парламентських фракцій і груп у президента обговорювалось питання проведення дострокових виборів.

Читайте такожУ БПП не виключають, що Ляшко може повернутися до коаліції

"Була абсолютно конструктивна і спокійна розмова. Вчора президент чітко висловив свою позицію, що він проти дочасних виборів, хоча і вважає, що парламент і політичні сили можуть прийняти інше рішення. Але він проти", – наголосив Кононенко.

Депутат також повідомив, що позиція Порошенка полягає в тому, що проводити перевибори в нинішніх умовах є "небезпечним для країни".