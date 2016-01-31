"Самопоміч" погрожує вийти з коаліції

Про це народний депутат від «Самопомочі» Тетяна Острікова заявила в ефірі телеканалу "112 Україна".

За її словами, фракція ухвалила рішення про висловлення недовіри уряду Арсенія Яценюка.

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«Фракція "Самопоміч" прийняла рішення, що ми висловлюємо недовіру цьому уряду, ми вимагаємо його повної відставки, в тому числі з відставкою прем’єр-міністра, який не зміг впоратися з реформами – це вже стало очевидним», - повідомила Острікова.

За її словами, якщо цього не буде зроблено, "Самопоміч" може вийти із коаліції.

"Питання виходу із коаліції, у разі якщо уряд не буде повністю переформатований, ми будемо окремо вирішувати в залежності від того, чи будемо ми представлені в цьому уряді і яким чином ми там будемо представлені", - заявила депутат.

Нагадаємо, що 29 січня відбулося засідання робочої групи щодо внесення змін до коаліційної угоди, її планують доповнити пунктами про терміни виконання домовленостей і відповідальності за їх зрив.

Ідею оновлення коаліційної угоди підтримав і прем'єр Арсеній Яценюк. Також в уряді запропонували депутатам, незадоволеним діями Кабміну, внести до Верховної Ради резолюцію про недовіру.

Як повідомляв УНІАН, на звільненні прем’єра й відставці уряду наполягають фракції “Батьківщина” і «Об’єднання «Самопоміч».

29 січня міністр аграрної політики і продовольства України Олексій Павленко подав до Верховної Ради заяву про відставку у відповідь на рішення політради партії «Об'єднання «Самопоміч» про його відкликання зі складу Кабінету міністрів.

Довідка УНІАН. Відповідно до ст. 228 Регламенту Верховної Ради, парламент раз на рік заслуховує звіт уряду про хід та результати виконання програми діяльності Кабінету міністрів. Уряд подає звіт у 45-денний строк після закінчення календарного року.

Цією статтею регламенту також передбачено, що в разі, якщо діяльність уряду визнана незадовільною, парламент може прийняти резолюцію про недовіру уряду.

Голова Верховної Ради Володимир Гройсман заявляв, що парламент може заслухати звіт Кабміну у період з 16 по 19 лютого.