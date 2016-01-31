Яценюк доручив розглянути питання про збільшення зарплат військовим у зоні АТО

Про це Яценюк повідомив сьогодні у передачі «10 хвилин з прем’єр-міністром», відповідаючи на запитання дописувачки Facebook, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабміну.

Яценюк нагадав, що в поточному році уряд на 16 млрд грн збільшив фінансування сектору національної безпеки і оборони - до 113 млрд.

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Він підкреслив, що у Збройних силах стрілець раніше отримував 2 тис. 341 грн, зараз – 7 тис., що на 4 тис. 659 більше. Командир взводу раніше отримував 3 тис. 801 грн, сьогодні – 9 тис. Для командира роти виплати збільшилися з 5 тис. 096 до 11 тис. грн. Для командира батальйону – з 5 тис. 664 до 13 тис. грн. Для командира бригади - з 6 тис. 501 до 16 тис. грн.

«Аналогічна схема й аналогічні обсяги грошового утримання, які отримують українські військовослужбовці, застосовуються для Національної гвардії України», - зазначив глава уряду.