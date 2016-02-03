"Люди, спрямовані на зміну системи, залишають посади": У ЄС стурбовані відставкою Абромавичуса

Голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський заявляє про стурбованість Європейського Союзу рішенням міністра економічного розвитку і торгівлі України Айвараса Абромавичуса про відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Томбінський сказав, відповідаючи на запитання журналістів.

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“Ми дуже стурбовані тим, що люди, які були спрямовані на зміну системи, щоб проводити реформи і дійти в цьому процесі до точки неповернення, що вони залишають свої посади”, - підкреслив Томбінсьйкий.

При цьому він нагадав про заяву про відставку міністра інфраструктури Андрія Пивоварського.

Томбінський зазначив, що він не знає всіх деталей рішення Абромавичуса, тому йому зараз важко надати обгрунтований коментар.

“Наше перше звернення і прохання до всіх українських лідерів - це зберегти шлях реформ. Необхідно, щоб Україна йшла шляхом модернізації, відійшла від старих практик, олігархічного монопольного впливу на політику”, - додав Томбінський.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 лютого, міністр економічного розвитку і торгівлі України Абромавичус прийняв рішення подати у відставку і закликав парламент проголосувати з цього питання вже завтра.

Міністр наголосив, що ключовою причиною його звільнення став конфлікт із заступником голови фракції «БПП» Ігорем Кононенком.

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«У мене і моєї команди немає бажання бути ширмою для відвертої корупції або підконтрольними маріонетками для тих, хто хоче в стилі старої влади встановити контроль за державними грошима. Я не хочу їздити в Давос, зустрічатися з іноземними інвесторами і партнерами і розповідати їм про наші успіхи, тоді як за моєю спиною вирішуються якісь питання в інтересах окремих людей, - сказав міністр. - Ці окремі люди мають імена. І одне ім'я я все-таки хочу назвати. Це Ігор Кононенко. Як представник політичної сили, яка висунула мене на посаду міністра, останнім часом він зробив дуже багато для того, щоб заблокувати мою роботу і роботу моєї команди».