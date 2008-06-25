Ющенко на ґанку зустрів Президента Латвії

У Києві розпочалась офіційна церемонія зустрічі Президента Латвійської Республіки Валдіса ЗАТЛЕРСА, який прибув в Україну з державним візитом.

Як передає кореспондент УНІАН, на ганку біля Секретаріату Президента України його зустріли глава Української держави Віктор ЮЩЕНКО з дружиною Катериною ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, основні результати візиту В.ЗАТЛЕРСА очікуються в енергетичній сфері – у контексті розвитку ініціативи Президента України щодо гарантування енергетичної безпеки України та Європи, забезпечення постачання та транспортування енергоносіїв.

Президенти визначатимуть шляхи прискорення подальшого формування Каспійсько-Чорноморсько-Балтійського енерготранзитного простору, створення транспортного коридору між Чорноморським та Балтійським регіонами.

У ході діалогу між Президентами двох країн, що відбуватиметься протягом дня на офіційному рівні та в неформальній обстановці, також обговорюватимуться аспекти поглиблення українсько-латвійського співробітництва в політичній, економічній та гуманітарній сферах.