«Альфа» слідуватиме за Рибаковим невідступно

Від сьогодні народного депутата України, голову міжфракційного депутатського об`єднання "Контрабанді - СТОП" Ігоря РИБАКОВА, який одержував неодноразові загрози фізичної розправи, забезпечать охороною спецпідрозділу СБУ "Альфа".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі депутата.

У заяві прес-служби зазначається, що рішення про виділення охорони ухвалила Служба безпеки України, а точніше, в.о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

"Охорона спеціального підрозділу "Альфа" супроводжуватиме І.РИБАКОВА і його сім`ю, де б він не був - при виході з дому і з роботи. Крім того, цілодобово вони виконуватимуть цілий комплекс заходів до того часу, поки слідство не закінчиться і будуть встановлені винуватці загроз", - повідомляють в прес-службі депутата.

У заяві також І.РИБАКОВ приносить свою подяку за швидке реагування з боку СБУ і Генпрокуратури на ситуацію, що склалася, і сподівається на таке ж швидке вирішення.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня І.РИБАКОВ звернувся до СБУ і Генеральної прокуратури з приводу перевірки фактів загроз його життю і з вимогою встановити їх авторів. І.РИБАКОВ стверджує, що останнім часом на його адресу “почастішали загрози фізичної розправи”.

23 червня В.НАЛИВАЙЧЕНКО на брифінгу повідомив, що СБУ перевіряє заяву І.РИБАКОВА щодо загроз на його адресу. За словами керівника СБУ, вирішується питання про надання депутату охорони, яку здійснюватимуть співробітники спецпідрозділу «Альфа».