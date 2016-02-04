Лідери фракцій коаліції не досягли жодних домовленостей - Луценко

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова фракції «Блоку Петра Порошенка» Юрій Луценко заявив у коментарі журналістам.

Він залишив засідання ради коаліції через 1,5 години від його початку, зазначивши, що немає жодних новин.

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На запитання журналістів, про що домовилися лідери фракцій, Луценко відповів: "Нічого сказати. Ні про що не домовилися".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в коментарі журналістам лідер фракції “Самопоміч” Олег Березюк заявив, що на засіданні ради коаліції необхідно обговорити питання щодо формування нового уряду.