Тимошенко: далекобійникам пощастило більше, ніж губернаторам

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сподівається, що вже найближчим часом уряду вдасться поновити нормальну роботу з головами облдержадміністрацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час прес-конференції.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, їй шкода, що на сьогодні двом категоріям осіб заборонено в’їжджати у Київ – це «губернатори і далекобійники».

«Далекобійникам дозволили хоча б вночі і у вихідні дні, а губернаторам навіть вночі і у вихідні дні не можна», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО висловила сподівання, що згодом ця ситуація суттєво зміниться. «Я вірю в те, що губернатори будуть працювати з урядом так, як це передбачено Конституцією», - сказала вона.