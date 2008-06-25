Тимошенко "помножила" Балогу на двадцять

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що уряд на сьогодні на 100% фінансує усі державні програми.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час прес-конференції.

«Ми сьогодні робимо все те, що передбачено бюджетом», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр запевнила, що на сьогодні не існує жодних затримок чи невиплат.

Вона наголосила, що це відбувається завдяки тому, що урядом знайдено додаткові 30,4 млрд. грн. надходжень до бюджету.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА після проведеного ним ретельного аналізу стану виконання бюджетного розпису за програмами державного бюджету на 2008 рік заявив, що Кабінет міністрів під керівництвом Ю.ТИМОШЕНКО повністю фінансує лише 5% важливих соціальних програм загальнонаціонального і регіонального значення.