Проти Кернеса порушили кримінальну справу
За хуліганство і особливу зухвалість
|Геннадий КЕРНЕС
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури області, справу порушено за результатами перевірки заяв депутата міськради Андрія РУДЕНКА та його помічника-консультанта Світлани СЕМКО.
За інформацією прес-служби, встановлено, що 20 червня, перебуваючи у приміщенні Харківської міської ради, Г.КЕРНЕС у присутності великої кількості людей, «з особливою зухвалістю, висловлюючись нецензурною лайкою, щосили штовхнув Світлану СЕМКО, внаслідок чого остання вдарилася головою об стіну». Діями Г.КЕРНЕСА С.СЕМКО було завдано «тілесні ушкодження», йдеться у повідомленні.
Крім того, Г.КЕРНЕС «завдав ударів ногою в область коліна та поясниці депутату міськради, чим спричинив останньому тілесні ушкодження».
Проведення досудового слідства у кримінальній справі доручено слідчому відділу Харківського міського управління ГУМВС України в Харківській області, повідомили у прес-службі.