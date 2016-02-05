Парубій закрив сьогоднішнє засідання парламенту
14:47, 05 лютого 2016Політика
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Перший заступник голови Верховної Ради Андрій Парубій закрив сьогоднішнє засідання парламенту.
Андрій Парубій / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, виступи депутатів у “різному” затрималися на близько 20 хвилин вже поза часом пленарного засідання, яке мало би завершитися о 14.00.
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Парубій нагадав, що наступне засідання відбудеться у вівторок, 16 лютого, о 10.00. А наступного тижня депутати працюють у комітетах, комісіях та фракціях.
Жоден законопроект сьогодні не розглядався. Під кінець засідання у сесійній залі перебували близько 20 народних депутатів.
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