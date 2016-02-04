Рада ухвалила ще один "безвізовий" закон - про примусове видворення іноземців і осіб без громадянства

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення (№3154) проголосував 231 народний депутат із 313, зареєстрованих у сесійній залі.

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Цей законопроект спрямований на виконання Плану дій щодо лібералізації Євросоюзом візового режиму для України.

Як зазначається у пояснювальній записці до проекту закону, пропонується внести зміни до п. 6 ч. 1 ст. 18, ч. 1,2 ст. 1835, п. 5 ч. 2 ст. 256 КАСУ, якими передбачається негайний розгляд місцевими загальними судами як адміністративними судами адміністративних справ про примусове видворення або щодо затримання з метою ідентифікації та забезпечення примусового видворення іноземців та осіб без громадянства.

Згідно із законом, ч.1,2 ст. 1835 викладено у такій редакції:

"1. Позовні заяви іноземців та осіб без громадянства щодо оскарження рішень про їх примусове повернення в країну походження або третю країну, а також позовні заяви центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, органів охорони державного кордону або Служби безпеки України про прийняття рішення про примусове видворення іноземців та осіб без громадянства з України або щодо затримання з метою ідентифікації та забезпечення примусового видворення іноземців та осіб без громадянства, які підлягають примусовому видворенню, або з метою ідентифікації та забезпечення передачі іноземців та осіб без громадянства відповідно до міжнародних договорів про реадмісію подаються до адміністративного суду за місцезнаходженням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, органу охорони державного кордону чи Служби безпеки України або за місцезнаходженням пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України.

2. Адміністративні справи, передбачені ч.1цієї статті, розглядаються судом у п’ятиденний строк з дня надходження позовної заяви, крім справ про примусове видворення або про затримання, які суд розглядає негайно".