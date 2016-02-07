НАТО допоможе Україні у створенні Сил спецоперацій

Україна і НАТО найближчим часом досягнуть домовленості щодо співпраці у сфері створення Сил спеціальних операцій.

Про це в інтерв'ю УНІАН повідомив виконуючий обов'язки глави Місії України при НАТО Єгор Божок.

"Найближчим часом – я не хотів би забігати наперед, але найближчим часом ви побачите конкретні результати та конкретні домовленості (щодо створення Сил спецоперацій), які ми укладемо з альянсом за результатами зустрічей президента України тут, у штаб-квартирі НАТО, а також у штабі командувача збройними силами НАТО в Європі в Монсі, які пройшли в грудні минулого року", - сказав Божок.

В.о. голови місії повідомив, що документ буде підписаний протягом найближчих тижнів в Україні.

"Це будуть домовленості про співпрацю України та НАТО у сфері створення Сил спеціальних операцій, які визначатимуть низку конкретних напрямків, де ми отримаємо консультативну, навчальну та матеріально-технічну допомогу НАТО", - зазначив він.

За словами Божко, взаємодія НАТО та України у цій сфері охоплюватиме широкий спектр питань, починаючи від доктринальної бази і закінчуючи конкретної підготовкою та оснащенням конкретних бійців".

Крім того, за його словами, Україна і країни-члени Північноатлантичного альянсу також найближчим часом досягнуть домовленостей про початок проекту допомоги НАТО у відновленні Військово-морських сил.

"Ми говоримо про відновлення за новими стандартами і зразками, що, де-факто, означає формування нових ВМС", - підкреслив український дипломат.

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Відповідаючи на питання, в які часові рамки можливі відповідні домовленості, Божок зазначив, що ці проекти "орієнтуються на саміт НАТО, проведення якого заплановано у липні у Варшаві.

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"Ми дійсно розраховуємо і сподіваємося, що саміт Україна-НАТО у Варшаві буде вирішальним з точки зору закладення політичних рамок і підставою для конкретного змістовного практичної взаємодії з НАТО на середньострокову перспективу, ключовою метою якої є розвиток української обороноздатності відповідно до стандартів НАТО", - підкреслив Божок.