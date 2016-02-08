У Мінекономрозвитку заявили, що Абромавичус планує сьогодні прийти до НАБУ для дачі показань

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінекономрозвитку.

"На 17.00 міністра викликають як свідка. Він відповідатиме на запитання слідчих", - сказали у прес-службі.

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Міністр заявив, що готовий співпрацювати з правоохоронними та антикорупційними органами за всіма висловленими звинуваченнями, і в цьому зв'язку він готує відповідні документи.

Крім того, Абромавичус готує список вимог до Адміністрації президента, парламенту і Кабінету міністрів, які повинні забезпечити роботу технократичного уряду і стати приводом для відкликання його заяви про звільнення.