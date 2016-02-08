У Мінекономрозвитку заявили, що Абромавичус планує сьогодні прийти до НАБУ для дачі показань
14:01, 08 лютого 2016Політика
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Міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус, який подав у відставку 3 лютого, планує прийти в Національне антикорупційне бюро для бесіди зі слідчими і дачі показань як свідок сьогодні, о 17.00.
REUTERS
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінекономрозвитку.
"На 17.00 міністра викликають як свідка. Він відповідатиме на запитання слідчих", - сказали у прес-службі.
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Міністр заявив, що готовий співпрацювати з правоохоронними та антикорупційними органами за всіма висловленими звинуваченнями, і в цьому зв'язку він готує відповідні документи.
Крім того, Абромавичус готує список вимог до Адміністрації президента, парламенту і Кабінету міністрів, які повинні забезпечити роботу технократичного уряду і стати приводом для відкликання його заяви про звільнення.
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