Яценюк закликає ВР законодавчо затвердити принципи невтручання політиків у роботу Кабміну

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні уряду.

"На позачерговому засіданні Кабінету міністрів минулого четверга уряд України оголосив принципи. Ці принципи є невід'ємною частиною програми діяльності уряду на наступний рік. Це базові принципи, на яких уряд готовий далі продовжувати свою роботу і проводити складні, непопулярні, але правильні реформи", - сказав прем’єр.

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Яценюк наголосив, що дані принципи є: повна нетерпимість уряду до зволікання з реформами, повна нетерпимість до втручання гілок влади в діяльність одна одної, повна нетерпимість до політичного втручання і корупції.

"Ми звертаємося до парламенту... з тим, щоб це стало частиною фактично українського законодавства, щоб парламент схвалив базові принципи і цілі публічної політики, і щоб кожен з нас їм слідував", - сказав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляє, що Кабінет міністрів готовий звітувати у Верховній Раді щодо виконання Програми діяльності уряду за минулий рік у вівторок, 16 лютого.