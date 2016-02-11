У Печерському суді кажуть, що державні адвокати уникають справи Арбузова, а його власні – не ходять на засідання

У Печерському райсуді Києва закликали усі сторони справи щодо колишнього першого віце-прем'єр-міністра Сергія Арбузова припинити перешкоджати правосуддю. Про це йдеться у заяві прес-служби суду.

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В установі пояснюють, що через регулярну неявку захисників Арбузова на засідання йому намагались призначити захисника в порядку, передбаченому законом. Київському міському центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги доручили надати адвоката.

Проте у суді стверджують, що "починаючи з 05.08.2015 адвокатами, що включені до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу вчиняються дії, що перешкоджають суду провести розгляд клопотання в розумні строки".

Так, адвокати повідомили про неможливість здійснення захисту за призначенням і відсутність належної кваліфікації для надання правової допомоги.

Згодом призначення Арбузову адвоката доручили Регіональному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Однак, призначені адвокати в судові засідання неодноразово не з’являлися, мотивуючи своєю неможливістю узгодити позицію захисту з Арбузовим С.Г., який перебуває в розшуку, що в свою чергу вказує на умисне затягування розгляду справи в визначені законом строки.

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"Наведене свідчить про неодноразові прояви зловживання правом на захист адвокатами, які включені до Реєстру адвокатів та, які надають безоплатну вторинну правову допомогу чим порушується ст. 43 Правил адвокатської етики", - підкреслюють у суді.

Через це у Печерському райсуді Києва закликають всі сторони, що беруть участь у судовому процесі належно виконувати обов’язки та утриматись від перешкоджання правосуддю.

Як відомо, 23 грудня у Генеральній прокуратурі України вважають, що Печерський суд Києва навмисно затягує розгляд клопотання щодо початку процедури заочного засудження колишнього першого віце-прем'єр-міністра Сергія Арбузова, який підозрюється у привласненні або розтраті майна в особливо великих розмірах.