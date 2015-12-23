У ГПУ вважають, що суд навмисно затягує розгляд клопотання про заочне засудження Арбузова

Про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив прокурор Генпрокуратури Владислав Куценко, передає кореспондент УНІАН.

Він нагадав, що стосовно Арбузова було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 191 в контексті розтрати державних коштів у сумі близько 220 млн грн, які були виділені на створення телеканалу “БТБ” і були витрачені не за призначенням.

При цьому Куценко повідомив, що у литовських банківських установах було виявлено рахунки підприємств, так чи інакше афільованих з Арбузовим, на яких було знайдено кошти в сумі 49,3 млн дол. та за рішенням судів, в тому числі і литовських, накладено арешт.

У той же час Куценко зазначив, що “Генеральна прокуратура, виходячи із проведеного розслідування, ініціювала заочне засудження Арбузова і звернулася до Печерського райсуду 19 травня 2015 року”.

“І до сьогоднішнього дня суд не прийняв рішення, і ми не можемо розпочати заочне засудження... Ми неодноразово зверталися до керівництва Печерського районного суду щодо прискорення розгляду клопотання, але результату немає. І тому така позиція суду викликає у нас багато запитань”, - сказав Куценко.

За його словами, зі свого боку сторона захисту Арбузова зловживає своїми правами і постійно заявляє різні клопотання, зокрема, в останньому було заявлено відвід судді, але це питання Печерський суд розглядає вже три місяці.

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У цьому Куценко нагадав, що Печерським судом було надано згоду на початок процедури заочного засудження Раїси Богатирьової, Віктора Януковича, але й досі не ухвалено рішення щодо початку аналогічних лій стосовно Арбузова і Клименка.

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Відповідаючи на запитання, де наразі перебуває Арбузов, Куценко сказав: “Це питання вивчає Інтерпол, але все вказує на те, що наші східні сусіди (мається на увазі РФ - УНІАН) полюбляють ховати у себе українських злочинців”.