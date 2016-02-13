Порошенко звернувся до Путіна: "Це не громадянська війна в Україні, це ваша агресія"

Президент України Петро Порошенко звернувся до президента Росії Володимира Путіна та нагадав йому, що в Україні немає громадянської війни, а лише є агресія Росії.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це глава Української держави сказав у ході президентських дебатів під час Мюнхенської конференції з питань безпеки.

«Це не громадянська війна в Україні, це ваша агресія, пане Путін, та це не громадянська війна в Криму – це ваші солдати, які окупували мою країну і це не громадянська війна в Сирії – це ваші літаки, які бомбардують цивільне населення в Сирії», - наголосив Порошенко.