Порошенко звернувся до Путіна: "Це не громадянська війна в Україні, це ваша агресія"
13:12, 13 лютого 2016Політика
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Порошенко нагадав Путіну про російську агресію в Україні.
REUTERS
Президент України Петро Порошенко звернувся до президента Росії Володимира Путіна та нагадав йому, що в Україні немає громадянської війни, а лише є агресія Росії.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це глава Української держави сказав у ході президентських дебатів під час Мюнхенської конференції з питань безпеки.
«Це не громадянська війна в Україні, це ваша агресія, пане Путін, та це не громадянська війна в Криму – це ваші солдати, які окупували мою країну і це не громадянська війна в Сирії – це ваші літаки, які бомбардують цивільне населення в Сирії», - наголосив Порошенко.
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