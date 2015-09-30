Порошенко: агресія Росії проти України - моральний тест для цивілізованого світу

За словами Президента, у протистоянні агресору Україна сьогодні найбільше потребує солідарності, яка є сильною зброєю проти несправедливості, повідомляє прес-служба глави держави.

«Ми обов’язково переможемо, бо правда на нашому боці. Але ми це зробимо набагато швидше, якщо відчуватимемо підтримку і солідарність всієї міжнародної спільноти», - наголосив Петро Порошенко.

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За словами Петра Порошенка, триваюча гібридна війна Росії проти України засвідчила, що перед міжнародним співтовариством постав ще один виклик, якій потребує консолідації зусиль. «Окремою формою невійськової агресії стали повномасштабні інформаційні війни і пропагандистські кампанії. Фейкові новини, відверта брехня для виправдання агресії, пропаганда нетерпимості і насильства є явищами одного рівня, які підривають принципи свободи слова. Тому завдання щодо зміцнення ролі інформації у справі підтримання миру та безпеки – як ніколи актуальне», - сказав Петро Порошенко.

Президент закликав Генеральну Асамблею рішуче засудити ці ганебні явища і обговорити шляхи протидії їм.

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Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко в ході виступу наголосив, що РФ не тільки розв'язувала гібридні війни, але й десятиліттями створювала навколо "пояс нестабільності". "Незважаючи на той факт, що поки Росія відмовляється офіційно визнати пряме військове втручання, сьогодні немає жодних сумнівів, що це агресивна війна спрямована проти моєї країни, проти України", - зазначив президент.