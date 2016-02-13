Кличко в Мюнхені запросив міжнародні структури сприяти боротьбі з корупцією в Україні

Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у відкритті Мюнхенської конференції з безпеки.

Віталій Кличко також провів зустрічі з управляючим директором Міжнародної організації по боротьбі з корупцією Кобусом де Швардтом та міністром закордонних справ Азербайджану Ельмаром Мамед'яровим.

З Кобусом де Швардтом Віталій Кличко обговорив можливість допомоги Міжнародної організації по боротьбі з корупцією в організації стажування українських детективів НАБУ. А також наголосив на необхідності тісної взаємодії та допомоги у виявленні активів та брудних корупційних грошей українських чиновників. «Ми розраховуємо на взаємодію міжнародних структур з правоохоронною системою України та спільні зусилля у сфері виявлення та повернення в Україну коштів, украдених у різні часи з бюджету нашої держави», – підкреслив Віталій Кличко.

Під час зустрічі з міністром закордонних справ Азербайджану йшлося про перспективи збільшення інвестицій азербайджанського бізнесу в Україну та у Київ зокрема.

Також Віталій Кличко запропонував міністру організувати і провести в Україні Києво-Бакинський бізнес-форум.

«Ми зацікавлені у практичній і більш активній співпраці. Щоб азербайджанський бізнес, інвестиції приходили в Україну, а український – теж успішно працював в Азербайджані», – зазначив мер Києва.

Ельмар Мамед'яров підтримав ідею проведення бізнес-форуму і сторони домовилися готувати такий захід, щоб він відбувся восени у Києві.