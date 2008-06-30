Ющенко сказав Алієву, що задоволений енергетичними проектами

Президент України Віктор ЮЩЕНКО задоволений тим, як просуваються енергетичні проекти між Україною та Азербайджаном.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО сказав на початку зустрічі з Президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом АЛІЄВИМ у розширеному складі.

Зокрема, В.ЮЩЕНКО позитивно оцінив характер розвитку відносин між двома країнами.

Він відзначив прогрес у переговорах в енергетичній сфері, переведення їх у прагматичну площину. “Я задоволений тим, як просуваються енергетичні проекти”, - сказав він. В.ЮЩЕНКО поклав великі сподівання на енергетичний самміт, який відбудеться восени у Баку.

У свою чергу, І.АЛІЄВ висловив задоволення темпами розвитку двосторонніх відносин. Він також відзначив прогрес у переговорному процесі, зауваживши, що всі питання, які обговорюються, відповідають національним інтересам Азербайджану.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ЧАЛИЙ, розповідаючи про мету візиту Президента України В.ЮЩЕНКА до Баку, повідомив, що під час сьогоднішніх переговорів Президентів буде обговорюватись стан виконання домовленостей в тому числі й в енергетичній сфері. За його словами, комерційні компанії України та Азербайджану опрацьовують майбутній контракт щодо заповнення нафтопроводу “Одеса – Броди” технологічною нафтою з Азербайджану. О.ЧАЛИЙ зазначив, що після візиту І.АЛІЄВА розпочались переговори між комерційними суб’єктами країн – Укртранснафтою та Державною нафтовою компанією Азербайджану - щодо заповнення нафтопроводу “Одеса – Броди” технологічною нафтою з Азербайджану.

“Ми проговоримо можливі угоди, які будуть регулювати статус Євроазійського енергетичного транзитного простору, а також наступні кроки по запуску “Одеса – Броди” в аверсі”, - сказав О.ЧАЛИЙ. Також, буде обговорюватись питання будівництва нового нафтопереробного заводу на території України за участю Азербайджану.