Березюк: президент не почув позицію "Самопомочі"

Про це він повідомив Українській правді у середу ввечері.

"Я думаю, що президент хотів почути позицію нашої фракції", - сказав Березюк.

На уточнення, чи Порошенко її почув, Березюк сказав: "Ні".

"Ми говорили з президентом, що в країні стався урядовий переворот. Уряд принизив парламент. Ми не можемо просто так залишити це, і тому фракція протягом 12 годин засідає, щоб спланувати свої дії", - зазначив Березюк.

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Як повідомляв УНІАН, на зустріч до Адміністрації президента України Петра Порошенка прийшов лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк. Як передає кореспондент УНІАН, Березюк не пояснив мету візиту. Лише зазначив, що він запрошений президентом.