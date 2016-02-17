Фракція БПП проведе засідання за участі Порошенка, говоритимуть про долю коаліції - ЗМІ

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джерела в БПП.

За словами джерел, зустріч відбудеться о 17.00 в Адміністрації президента.

Члени фракції мають намір обговорити ситуацію з заявою Юлії Тимошенко про вихід фракції "Батьківщина" з коаліції та можливий вихід із коаліції фракції "Самопоміч".

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Як повідомляв УНАІН, "Самопоміч" також скликає надзвичайне засідання через "олігархічний переворот".

Нагадаємо, вракція "Батьківщина" сьогодні, 17 лютого, заявила про вихід із парламентської коаліції.