Рибаков заявляє, що "пройдисвіти" не заберуть у нього мандат

Народний депутат України Ігор РИБАКОВ (фракція БЮТ) заявляє, що не збирається виходити з фракції БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.РИБАКОВ сказав в інтерв’ю журналістам. Він наголосив: “ніщо не зіб’є мене з обраного шляху і я й далі переконаний у правильності мого виходу з коаліції, яка стала політичним інструментом прикриття незаконних брудних оборудок, і не збираюся виходити з фракції БЮТ”.

І.РИБАКОВ зазначив, що в ЗМІ є повідомлення про рішення міжпартійного з’їзду БЮТ достроково припинити його повноваження як народного депутата України. За його словами, «при цьому всі ЗМІ посилаються на неназвані джерела то у Верховній Раді, то в блоці, то у фракції, оскільки ніякої офіційної інформації за підсумками з’їзду не було оприлюднено і вже ця обставина наводить на думку, що рішення з’їзду (якщо таке і було) вразливе з усіх точок зору”. Він додав, що “очевидно, це добре розуміють і ті "пройдисвіти", які розробляли авантюру з позбавлення мене депутатських повноважень”.

І.РИБАКОВ наголосив, що «жоден з’їзд, навіть політичної сили під орудою прем’єр-міністра, не може припинити повноваження народного депутата, оскільки це прямо суперечить Конституції і чинному законодавству”. Він додав, що тільки Центральна виборча комісія може визнавати набуття депутатських повноважень і припинення їх і при цьому в основі рішення ЦВК “не може бути мінімальної політичної складової - тільки закон”. І.РИБАКОВ наголосив, що виходячи з цього “я в повному обсязі виконую повноваження народного депутата України і далі працюватиму у Верховній Раді в ім’я інтересів суспільства та держави”. Він додав, що в повному обсязі виконує обов’язки народного депутата України: “очолюю Міжфракційне депутатське об’єднання у ВР “Контрабанді-СТОП”, зустрічаюся з виборцями в Одесі та Одеській області, веду депутатську діяльність і працюю над законопроектами”. За його словами, за останні тижні “мною підготовлено пакет документів для інформування прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО про виявлені мною нові факти контрабанди та корупції в органах Державної митної служби”. Він висловив сподівання, що “колосальний масштаб зловживань спонукає голову уряду до вжиття невідкладних заходів реагування”.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК на засіданні парламенту зачитав заяви народних депутатів України І.РИБАКОВА (фракція БЮТ) і Юрія БУТА (фракція НУ-НС) про вихід з коаліції.

30 червня джерело УНІАН в БЮТ повідомило, що з’їзд блоку позбавив народного депутата І.РИБАКОВА депутатського мандата.

Сам з’їзд відбувався за зачиненими дверима, без участі представників ЗМІ.

Джерело також повідомило, що під час з’їзду було ухвалене рішення не давати жодних коментарів і офіційно не оприлюднювати рішення блоку.