Катеринчука не покликали до суду, який заборонив йому виганяти депутатів

Лідер Європейської партії України, народний депутат Микола КАТЕРИНЧУК заявляє, що не знає про ухвалу суду, якою призупинено рішення міжпартійної конференції Блоку Катеринчука щодо відкликання й дострокове припинення повноважень депутатів, обраних до Київради за списком його блоку.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі М.КАТЕРИНЧУКА.

Як зазначається в повідомленні, сьогодні на пленарному засіданні Київської міськради шостого скликання було оголошено ухвалу Солом‘янського районного суду від 23 червня 2008 року, якою призупинено рішення Другої Міжпартійної конференції Київської міської регіональної організації політичної партії «Європейська партія України» та Регіональної організації політичної партії «Європейська платформа» про відкликання й дострокове припинення повноважень депутатів, обраних за списком Блоку Миколи Катеринчука.

«Про цю ухвалу Солом‘янського суду я дізнався сьогодні із засобів масової інформації, після того, як її зачитав головуючий. Ніяких чи то повідомлень, чи запрошень виступити у якості відповідача у суді Блок Миколи Катеринчука не отримував. Саме тому природа походження цієї ухвали для мене є доволі дивною та загадковою», - наголосив М.КАТЕРИНЧУК.

Він не виключив, що “відповідну оцінку діям судді, котрий задовольнив клопотання нашого колишнього депутата ГАВРИЛЕНКА, найближчим часом буде надано відповідними судовими інстанціями та вищою кваліфікаційною комісією суддів».

Як повідомляв УНІАН, на сьогоднішньому засіданні Київради начальник управління правової експертизи проектів рішень та розпоряджень секретаріату Київради Алла ЯРМОЛЮК зачитала постанову Солом’янського районного суду Києва від 23 червня, згідно з якою за позовом депутата Київради Бориса ГАВРИЛЕНКА (Блок Катеринчука) призупинено дію рішення міжпартійної конференції про дострокове припинення повноважень депутатів Київради.

Згідно з цим документом депутати, які представляють Блок Катеринчука, мають право брати участь та голосувати сьогодні на сесії, оскільки постанова вже набрала чинності. Зразу після її виступу заступник Київського міського голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ зачитав заяви депутатів Бориса ГАВРИЛЕНКА, Романа ЯРОШЕНКА, Володимира ЛАНОВОГО, Павла ТЕСЛЕНКА та Олексія РЕЗНІКОВА про входження у депутатську групу Блоку Катеринчука в Київраді.