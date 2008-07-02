Кріль просить лишити Конституцію професіоналам

Народний депутат України, голова партії "Єдиний Центр" Ігор КРІЛЬ вважає, що усі нинішні аматорсько-партійні варіанти Конституції України, які представляють майже всі політичні сили, лише заважають нормальному конституційному процесу.

«Довіру суспільства викличе лише той варіант змін до Основного Закону, над яким працюватиме максимально широке коло експертів з конституційної реформи. Тож наразі є лише один справжній варіант змін до Конституції – варіант Національної конституційної ради», – сказав І.КРІЛЬ, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«Коли змінами до Конституції опікуються політики, вони найчастіше керуються виключно ситуативними вузькопартійними інтересами. Сьогодні, до прикладу, комусь вигідна парламентська республіка, завтра їм буде потрібна президентська, а післязавтра – ще якась. І так по колу. Тому потрібно, щоб Конституцією, яка має бути гарантом дотримання прав і свобод усіх громадян, займалися незалежні спеціалісти», – переконаний депутат.

І.КРІЛЬ також зауважив, що внесення до Конституції положення про двопалатний парламент – досить цікава ініціатива у контексті запровадження в Україні європейських стандартів. До того ж, вважає лідер "Єдиного Центру", існування у парламенті Верхньої палати, яка представлятиме інтереси регіонів, убезпечить країну від монополізації законодавчої гілки влади партійними власниками. «Двопалатний парламент – це розширення повноважень регіонів без небезпечних федералістичних віянь, наближення законодавців до народу, децентралізація влади», – зазначив І.КРІЛЬ.