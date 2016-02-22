"Батьківщина" пропонує скликати позачергове засідання ВР для голосування за відставку Кабміну
Фракція «Батьківщина» звертається до президента Петра Порошенка і голови Верховної Ради Володимира Гройсмана негайно скликати позачергове засідання парламенту для голосування за відставку уряду.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила під час прес-конференції лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко.
"Ми зараз відверто і публічно звертаємося до президента України і звертаємося до голови Верховної Ради з однією єдиною вимогою - згідно статті 83 Конституції, де сказано, що позачергова сесія ВР із зазначеним порядком денним скликається одноосібно головою ВР або на вимогу президента України. Крім того, є ще можливість зібрати третину підписів народних депутатів, але це те ж саме фракції президента і прем'єр-міністра", - сказала Тимошенко.
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За її словами, засідання має бути з одним пунктом порядку денного - це відставка уряду Арсенія Яценюка.
Тимошенко зазначила, що є конституційні інструменти для звільнення з посади прем'єра, що тягне за собою відставку всього уряду.
"Для цього є всі підстави і всі інструменти", - сказала вона.
Крім того, Тимошенко зазначила, що необхідно переглянути стратегію соціально-економічного розвитку, положень коаліційної угоди і затвердити покрокове виведення України з кризи.
Як повідомляв УНІАН, 16 лютого Верховна Рада 247-ма голосами визнала роботу уряду незадовільною, але не підтримала недовіру Кабміну: "за" висловлення недовіри уряду проголосували лише 194 депутати за необхідних 226.
Після цього фракція "Батьківщина" оголосила про свій вихід з коаліції.
Наступне пленарне засідання ВР, згідно з розкладом, заплановано на 15 березня.