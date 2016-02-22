Під час анексії Криму Яценюк заявляв, що країни Будапештського меморандуму не нададуть військової допомоги

Про це йдеться у стенограмі засідання Ради національної безпеки і оборони України від 28 лютого 2014 року щодо ситуації, яка склалася в державі наприкінці лютого – в березні 2014 року (питання анексії Автономної республіки Крим).



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Як випливає зі стенограми, Яценюк нагадав, що у 2008 році на саміті НАТО у Бухаресті через не підписання Плану дій щодо членства відбулась військова агресія Росії на території Грузії.

"Саме це зараз відбувається і з Україною. На превеликий жаль, наші західні партнери тоді відмовились. А сьогодні б ситуація була зовсім іншою. Сьогодні б уже під Києвом стояло кілька есмінців військово-морських сил Сполучених Штатів. Зараз розглядати питання про приєднання до ПДЧ чи до НАТО взагалі навіть неможливо, тому що це взагалі нереально. Вони на це не підуть", - наголосив Яценюк.

У цьому зв'язку прем’єр висловив думку про можливість надання Україні військової допомоги.

"Я не хотів би в такому широкому загалі говорити про ці речі, але... жодна країна, в тому числі Будапештського меморандуму, не готові зараз допомагати Україні. Вони тільки з Іраку і Афганістану вийшли, і то не в повному обсязі. Тим більше, військовий конфлікт у центрі Європи... Нам прийдеться справляться виключно власними силами", - заявив Яценюк.