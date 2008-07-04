Литвин побував у виправній колонії

Лідер блоку свого імені Володимир ЛИТВИН закликає народних депутатів ухвалити закон України “Про амністію”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час відвідання виправної колонії №85 у Київській області.

За словами В.ЛИТВИНА, наступного пленарного тижня він пропонуватиме народним депутатам “взяти перерву у з’ясуванні стосунків” й ухвалити закон “Про амністію”.

При цьому лідер фракції нагадав, що цей законопроект не набрав достатньої кількості голосів депутатів минулого пленарного тижня, але він все ж таки пропонує повернутися до його розгляду.

“Це необхідно для того, щоб кожен, кого він стосується, отримав надію на зміну життєвої ситуації”, - сказав В.ЛИТВИН.

Також він висловив думку, що необхідно розробити законопроект, який би регламентував порядок адаптації колишніх засуджених до життя на свободі.

Крім того, після огляду виробництва в колонії В.ЛИТВИН висловився за доцільність внесення змін до законодавства, які б дозволяли пенітенціарним закладам залишати половину заробленого на таких виробництвах на вирішення своїх проблем.