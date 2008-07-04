Литвин побував у виправній колонії
Закликає ухвалити закон про амністію
Лідер блоку свого імені Володимир ЛИТВИН закликає народних депутатів ухвалити закон України “Про амністію”.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час відвідання виправної колонії №85 у Київській області.
За словами В.ЛИТВИНА, наступного пленарного тижня він пропонуватиме народним депутатам “взяти перерву у з’ясуванні стосунків” й ухвалити закон “Про амністію”.
При цьому лідер фракції нагадав, що цей законопроект не набрав достатньої кількості голосів депутатів минулого пленарного тижня, але він все ж таки пропонує повернутися до його розгляду.
“Це необхідно для того, щоб кожен, кого він стосується, отримав надію на зміну життєвої ситуації”, - сказав В.ЛИТВИН.
Також він висловив думку, що необхідно розробити законопроект, який би регламентував порядок адаптації колишніх засуджених до життя на свободі.
Крім того, після огляду виробництва в колонії В.ЛИТВИН висловився за доцільність внесення змін до законодавства, які б дозволяли пенітенціарним закладам залишати половину заробленого на таких виробництвах на вирішення своїх проблем.