Держкіно заборонило показувати фільми з Гальцевим і Лепсом

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держкіно, зазначивши, що відповідне рішення прийнято сьогодні, 25 лютого.

Так, заборонено для показу 5 фільмів і телесеріалів за участю російського актора Гальцева: «Про уродов и людей»; «Риэлтор»; «Сказ про Федота Стрельца»; «Гитлер капут!»; «Улицы разбитых фонарей-12».

Читайте такожВід НАБУ вимагають перевірити голову Держкіно Іллєнка на корупційні зв'язки

Також анульовані прокатні посвідчення та скасована держреєстрація на 1 фільм і 2 серіали за участю музиканта Лепса: «Горько!»; «Операция «Кукловод»» и «Умельцы».

Загалом, за даними Держкіно, на сьогоднішній день в рамках захисту інформаційного простору України заборонено вже 431 стрічка

Як зазначив голова Держкіно Пилип Іллєнко, «ця кропітка робота здійснюється поетапно і буде продовжена».