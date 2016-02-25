Держкіно заборонило показувати фільми з Гальцевим і Лепсом
Державне агентство України з питань кіно анулювало прокатні посвідчення та скасувало державну реєстрацію на російські фільми та серіали за участю актора Юрія Гальцева та музиканта Григорія Лепсверідзе (відомий як Григорій Лепс).
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держкіно, зазначивши, що відповідне рішення прийнято сьогодні, 25 лютого.
Так, заборонено для показу 5 фільмів і телесеріалів за участю російського актора Гальцева: «Про уродов и людей»; «Риэлтор»; «Сказ про Федота Стрельца»; «Гитлер капут!»; «Улицы разбитых фонарей-12».
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Також анульовані прокатні посвідчення та скасована держреєстрація на 1 фільм і 2 серіали за участю музиканта Лепса: «Горько!»; «Операция «Кукловод»» и «Умельцы».
Загалом, за даними Держкіно, на сьогоднішній день в рамках захисту інформаційного простору України заборонено вже 431 стрічка
Як зазначив голова Держкіно Пилип Іллєнко, «ця кропітка робота здійснюється поетапно і буде продовжена».