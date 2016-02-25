Порошенко підписав три закони з "безвізового пакету"

Про це повідомляє прес-служба глави держави. Зокрема, підписано закони: про діяльність Національного агентства з виявлення, розшуку та управління активами, отриманими злочинним шляхом; про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів в частині вдосконалення процедури арешту майна та інституту спеціальної конфіскації; про прозорість діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з метою виконання рекомендацій Міжнародного валютного фонду.

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Ці закони були внесені на розгляд Верховної Ради главою держави як невідкладні і прийнято 18 лютого 2016 року. Їх основна мета – забезпечити виконання критеріїв у сфері боротьби з корупцією, необхідних для скасування візового режиму з Євросоюзом, зокрема процедури арешту майна та інституту спеціальної конфіскації, діяльності Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а також Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Щодо закону про електронне декларування продовжуються консультації з Європейською комісією з метою напрацювання можливих змін, які президент готовий внести до парламенту. Ці зміни, як вважає глава держави, відповідатимуть кращим європейським практикам", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що глава держави закликає завершити процедуру призначення повного складу Національного агентства з питань запобігання корупції та забезпечити його належне функціонування.