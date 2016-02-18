Порошенко просить "не гратися із правилами ЄС": наполягає на голосуванні за "безвізові" закони сьогодні

Президент Петро Порошенко закликав депутатів проголосувати сьогодні за закони із "безвізового" пакету і нагадав, що якщо вони будуть затверджені парламентом, "формалізацію" рішення про безвізовий режим з Україною Єврокомісія почне "буквально завтра". Звернення опублікувала прес-служба глави держави.

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"Цю формалізацію (рішення про безвізовий режим - УНІАН) Єврокомісія почне буквально завтра, якщо сьогодні ви, українські парламентарі, ухвалите необхідні закони. Прошу вас, як давно радять нам європейці, грати за правилами Євросоюзу, а не гратися з правилами... Що насторожує, і навіть тривожить, так це бажання деяких депутатів і цілих комітетів "поліпшити" ці документи. Краще – ворог хорошого. Готовності голосувати замало. Голосувати треба саме в тій редакції, якої вимагає Європейський Союз", - заявив Порошенко.

Він застеріг, що якщо сьогодні під час голосування в сесійній залі зміст цих законів буде вихолощений, запровадження безвізового режиму відкладеться.

"Слідство у цих справах (вбивства Небесної сотні - УНІАН ) зібрало доказову базу, і є юридичні підстави карати винних. Тому прошу вас саме сьогодні прийняти ще два закони. Один із них має відкрити шлях до заочного судочинства над організаторами жахливих нелюдських злочинів проти учасників Революції Гідності. Інший – повернути до бюджету награбоване організованим злочинним угрупуванням Януковича і використати цей ресурс на зміцнення обороноздатності країни", - додав президент.

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Порошенко також наголосив, що вірить у "політичну відповідальність".