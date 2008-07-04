Рибаков каже, що Тимошенко стала інструментом у чужих руках

Народний депутат України Ігор РИБАКОВ (фракція БЮТ) звернувся з проханням до Генеральної прокуратури України порушити кримінальну справу за фактом фальсифікацій при ухваленні радою БЮТ рішення щодо позбавлення його депутатських повноважень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в інтерв’ю журналістам.

І.РИБАКОВ зазначив, що має “документальне підтвердження того, що рішення ради БЮТ скроєно на основі грубого викривлення дійсного стану справ, пов’язаного з моїм виходом із парламентської більшості”. За його словами, по суті, йдеться “про спробу БЮТ скласти власну, зручну версію подій, які призвели до розпаду коаліції, і побудувати на цій неправді весь комплекс дій щодо витіснення мене з Верховної Ради”.

За словами І.РИБАКОВА, в офіційному рішенні ради БЮТ записано, що заступник лідера БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ поінформував присутніх на засіданні, як “нібито я написав заяву про свій вихід з коаліції демократичних сил у Верховній Раді VI скликання та про відкликання свого особистого підпису зі списку членів депутатської фракції “Блоку Юлії Тимошенко”, яка сформувала цю коаліцію. Зазначена заява І.РИБАКОВА була оголошена 06.06.2008 року головою Верховної Ради Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ, головуючим на засіданні парламенту”.

І.РИБАКОВ наголошує, що “за задумом бютівських комбінаторів це дозволить апелювати до недавнього рішення Конституційного Суду щодо тлумачення норми Основного Закону про входження і невходження народного депутата до складу депутатської фракції, і таким чином вимагати від ЦВК припинення моїх повноважень як народного депутата”.

Разом з тим він офіційно заявив журналістам, що “ніколи не відкликав свого підпису зі списку фракції БЮТ, а в заяві йдеться про вихід з коаліції демократичних сил у Верховній Раді України VI скликання та відкликання підпису зі списку, що є невід’ємною складовою коаліційної угоди. За його словами, це “зовсім не тотожне виходу зі складу фракції”.

І.РИБАКОВ переконаний, що “керівництво ради БЮТ свідомо спотворило дійсний стан справ, аби домогтися її (ради блоку) позитивного голосування за припинення моїх депутатських повноважень”. Він наголосив, що “завідомо неправдиві відомості зі злочинним умислом є діянням, за яке передбачена кримінальна відповідальність, адже рішення ради БЮТ, таким чином, побудоване на умисно спотвореній інформації”.

“У зв’язку з цим я офіційно звернувся в Генеральну прокуратуру із заявою, в якій прошу порушити за вказаним фактом кримінальну справу, ретельно розслідувати виявлену мною фальсифікацію та притягнути її авторів до відповідальності”, - сказав І.РИБАКОВ.

Він також наголосив на тому, що під рішенням ради БЮТ стоїть “факсимільний підпис Ю.ТИМОШЕНКО, хоча при цьому мені достеменно відомо, що самої лідерки БЮТ на зібранні не було”. “Отже, вона стала інструментом в руках свого найближчого оточення, яке хоче будь-що, використовуючи найбрудніші методи, виштовхнути мене з Верховної Ради”, - переконаний І.РИБАКОВ.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК на засіданні парламенту зачитав заяви народних депутатів України І.РИБАКОВА (фракція БЮТ) і Юрія БУТА (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) про вихід з коаліції.

30 червня з’їзд БЮТ позбавив І.РИБАКОВА депутатських повноважень. При цьому сам І.РИБАКОВ заявив, що не збирається виходити із фракції БЮТ.

Голова ЦВК Володимир ШАПОВАЛ заявив, що до комісії не надходили документи щодо складення І.РИБАКОВИМ повноважень народного депутата.

3 липня лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО заявив журналістам, що 8 липня до присяги буде приведено нового народного депутата від БЮТ.