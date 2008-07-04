Тимошенко розкрила «молочну» змову

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що низькі закупівельні ціни на молоко є результатом змови підприємств, які купують цей продукт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в ході робочої поїздки до Миколаївської області.

«Безумовно, це монопольні змови тих, хто скуповує сьогодні у селян молоко. І як наслідок, селянам зараз краще велику рогату худобу, яка дає молоко, забивати на м`ясо й забути про молоко. Так бути не повинно», - сказала прем`єр.

Нагадаємо, наразі Антимонопольний комітет перевіряє ситуацію на ринку молока. У ряді регіонів України молокопереробні підприємства оштрафовані за антиконкурентні дії, що призвели до зниження закупівельних цін на цей продукт.