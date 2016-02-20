МЗС закликає світ підтримати створення майданчика для обговорення питання Криму
Міністерство закордонних справ закликає міжнародне співтовариство підтримати створення міжнародного майданчика для обговорення "питань, які життєво важливі для мешканців окупованого півострова та усього світового співтовариства".
Про це йдеться у заяві МЗС щодо роковин незаконної окупації Росією території Автономної Республіки Крим і міста Севастополь.
«Два роки тому Російська Федерація, вдавшися до збройної агресії проти України, розпочала процес переписування післявоєнної історії, порушила норми міжнародного права, які є основою мирного співіснування. Росія перестала бути частиною цивілізованого світу та перетворилася на державу-парію», - наголошується у заяві.
В МЗС підкреслили, що російські військові в зеленій уніформі без знаків розрізнення стали символом гібридної війни, а їхня висадка в українському Криму поклала початок зухвалому нехтуванню Кремлем міжнародного права та прав людини на окупованому півострові.
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«Під російською окупацією Крим став «сірою зоною», де панують безправ’я, терор, залякування, викрадення та тортури. Окупаційна влада системно і масштабно порушує основоположні права і свободи громадян, веде приховану війну проти дисидентів, знищує ознаки мовної, релігійної, культурної ідентичності українців та корінного населення Кримського півострова – кримських татар. Дії російської влади, спрямовані на заборону діяльності Меджлісу, а також політичні процеси проти представників кримськотатарського народу в окупованому Криму - красномовно свідчать про свавілля окупантів», - підкреслюється у заяві.
В українському зовнішньополітичному відомстві нагадали, що міжнародне співтовариство висловило одностайну солідарність з Україною у боротьбі проти російської збройної агресії. Демократичні держави світу засудили окупацію, запровадили санкції проти Росії та її керівництва, спрямовані на відновлення цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.
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«Україна вимагає від Російської Федерації припинити окупацію, репресії та численні провокації проти українських громадян та проукраїнського населення Кримського півострова», - заявили в МЗС.
Також українське зовнішньополітичне відомство закликало міжнародне співтовариство посилити політико-дипломатичний тиск на Росію як державу-окупанта та підтримати ініціативу України щодо створення міжнародного майданчика з метою обговорення питань, які життєво важливі для мешканців окупованого півострова та усього світового співтовариства.
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