МЗС закликає світ підтримати створення майданчика для обговорення питання Криму

Про це йдеться у заяві МЗС щодо роковин незаконної окупації Росією території Автономної Республіки Крим і міста Севастополь.

«Два роки тому Російська Федерація, вдавшися до збройної агресії проти України, розпочала процес переписування післявоєнної історії, порушила норми міжнародного права, які є основою мирного співіснування. Росія перестала бути частиною цивілізованого світу та перетворилася на державу-парію», - наголошується у заяві.

В МЗС підкреслили, що російські військові в зеленій уніформі без знаків розрізнення стали символом гібридної війни, а їхня висадка в українському Криму поклала початок зухвалому нехтуванню Кремлем міжнародного права та прав людини на окупованому півострові.

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«Під російською окупацією Крим став «сірою зоною», де панують безправ’я, терор, залякування, викрадення та тортури. Окупаційна влада системно і масштабно порушує основоположні права і свободи громадян, веде приховану війну проти дисидентів, знищує ознаки мовної, релігійної, культурної ідентичності українців та корінного населення Кримського півострова – кримських татар. Дії російської влади, спрямовані на заборону діяльності Меджлісу, а також політичні процеси проти представників кримськотатарського народу в окупованому Криму - красномовно свідчать про свавілля окупантів», - підкреслюється у заяві.

В українському зовнішньополітичному відомстві нагадали, що міжнародне співтовариство висловило одностайну солідарність з Україною у боротьбі проти російської збройної агресії. Демократичні держави світу засудили окупацію, запровадили санкції проти Росії та її керівництва, спрямовані на відновлення цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

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«Україна вимагає від Російської Федерації припинити окупацію, репресії та численні провокації проти українських громадян та проукраїнського населення Кримського півострова», - заявили в МЗС.

Також українське зовнішньополітичне відомство закликало міжнародне співтовариство посилити політико-дипломатичний тиск на Росію як державу-окупанта та підтримати ініціативу України щодо створення міжнародного майданчика з метою обговорення питань, які життєво важливі для мешканців окупованого півострова та усього світового співтовариства.

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