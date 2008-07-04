Кириленко каже, що коаліції та опозиції доведеться домовлятися

Лідер фракції "Наша Україна – Народна самооборона" В’ячеслав КИРИЛЕНКО вважає, що коаліції і опозиції слід навчитися домовлятись, оскільки дострокових виборів не буде.

Як повідомляє сайт блоку НУ-НС, про це він сказав під час брифінгу в Луганську.

На думку В.КИРИЛЕНКА, з ключових економічних питань парламент має ухвалювати консолідовані рішення. «Я вірю, що ніяких дострокових виборів не буде. Політики не повинні перекладати свій безпосередній обов’язок - прийняття рішень - на плечі виборців», - зазначив В.КИРИЛЕНКО.

Політик зауважив, що вибори 2006 і 2007 років дали приблизно однаковий результат. Він уважає, що суттєвих змін не буде і в разі дострокових виборів цього року. «Можна провести вибори і в 2008, але я переконаний, що істотних змін в їхніх результатах не буде», – сказав лідер фракції НУ-НС.

“Ми повинні домовлятися в парламенті – і коаліція, і опозиція”, - зазначив депутат, додавши, що НУ-НС «завжди була налаштована на конструктивну роботу».