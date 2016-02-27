Чернівці офіційно розірвали побратимство з російськими Брянськом і Подольськом

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення про розірвання співпраці Чернівців з Подольськом і Брянськом було ухвалене депутатами Чернівецької міськради на черговій сесії 26 лютого. Ініціатором такого рішення стала фракція «ВО «Свобода», а підтримали його 30 депутатів.

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«Ми стали авторами цього рішення, оскільки вважаємо таке співробітництво зовсім недоречним та подекуди й ганебним. Росія на даний час є агресором і перше, що необхідно зробити – це розірвати будь-які угоди, які стосуються українсько-російської співпраці. Отже, у Чернівцях вже зроблено перший крок на рівні міськради. Таким чином, українські міста показують, що відмовляються мати щось спільне з Росією»», – цитує слова Мокловича прес-служба ВО «Свобода».

Як відомо, договір про побратимство між містом Подольськ і Чернівцями був підписаний 18 вересня 2001 року. Договір про побратимство між Брянськом і Чернівцями був підписаний у 2012 році.

Довідка УНІАН. Наразі діють угоди про побратимство між Чернівцями та ще 9 містами: Солт Лейк Сіті (США), Саскатун (Канада), Конін (Польща), Сучава, Ясси, Тімішоара (Румунія), Назарет Ілліт (Ізраїль), Клагенфурт (Австрія), Бєльці (Республіка Молдова).